iPhone 13 unboxing video’s geven je een eerste indruk

De iPhone 13 is pas vanaf vrijdag echt verkrijgbaar. Nu zijn al de eerste iPhone 13 unboxing video’s te zien.

Het kijken van een unboxing is op de één of andere manier toch zeer vermakelijk. Het slaat eigenlijk nergens op. Je hebt een doos en daar zit het product en toebehoren bij. Vervolgens ga je op YouTube video’s kijken van mensen die dan zo’n doos openmaken. Er zit echter een reden achter waarom dit concept zo populair is.

Wij mensen zijn visueel ingesteld. Lezen wat er in de doos zit is saai. We willen het op beeld zien! Zo krijg je een indruk van wat je precies kunt verwachten als je bijvoorbeeld zo’n iPhone 13 overweegt. Of als je al een bestelling hebt openstaan en vast wil kijken wat je zoal kunt verwachten. Vergelijk het met het kijken van een trailer van een film die je in bioscoop gaat zien.

Er zijn tal van video’s te vinden op YouTube. We hebben er twee uitgepikt van zeer bekende personen. Het gaat hier om iJustine en Marques Brownlee. Twee videomakers die hun vak als geen ander verstaan, wat het ook prettig maakt om naar te kijken. Daarnaast zijn het zeer complete video’s. Want ze halen niet één iPhone 13 uit de doos, maar meerdere varianten.

iPhone 13 unboxing video’s