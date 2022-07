iPhone 14 mogelijk duurder dan de 13

Je moet er rekening mee houden dat de nieuwe iPhone 14 mogelijk duurder gaat worden in vergelijking met de 13.

In september of oktober van dit jaar onthult Apple natuurlijk weer een nieuwe 13. Evolutie in plaats van revolutie is al jaren het thema bij de Amerikaanse techgigant als het om de iPhone gaat. Daar is de 14 naar verwachting geen uitzondering op. Betere processor, betere camera, betere batterijduur. Je kent het wel.

De iPhone 13 begint bij 809 euro voor een mini. De reguliere iPhone 13 kost 909 euro. En dan is er nog de iPhone 13 Pro, die begint bij 1.159 euro. Het topmodel is de 13 Pro Max voor 1.259 euro. Voor alle varianten is het zo dat de prijs nog verder omhoog gaat als je meer opslagcapaciteit wenst.

Als je deze prijzen al heftig vindt, stop dan maar met lezen. De iPhone 14 gaat nog duurder worden. Dat verwacht analist Dan Ives van Wedbush Securities volgens The Sun. Met alle varianten mag je een prijsverhoging van 100 euro verwachten.

Je kon dit al verwachten natuurlijk. Het afgelopen jaar is alles duurder geworden. Materiaal, transport, personeel. Uiteindelijk ga jij, de consument, daardoor meer betalen voor een product of dienst. In dit geval de iPhone 14, die dus naar verwachting 100 euro meer gaat kosten.