iPhone 14 Pro Max, de koning van de smartphones?

iPhone 14 Pro Max. Bron Apple

Het duurste model van de Apple iPhone 14 familie, is de iPhone 14 Pro Max. Hier betaal je in de meer luxe-varianten al gauw meer dan € 2000 voor. Is deze smartphone dat meerbedrag waard?

Graduele verbeteringen in iPhone 14 Pro Max

Om maar met de deur in huis te vallen: als je op zoek bent naar een origineel toestel vol met spetterende vernieuwingen, dan is de iPhone 14 Pro Max niet echt wat je zoekt. Apple lijkt de weg van Samsung ingeslagen te zijn met kleine, incrementele verbeteringen.

Is de smartphone uitontwikkeld? En heeft Apple daarom een ontwikkelteam op de augmented reality markt gezet? Dat wil niet zeggen dat er helemaal niets verbeterd is aan dit vlaggenschip van Apple. Want er zijn een paar duidelijke verbeteringen ten opzichte van de vorige versie, die dit toestel toch interessant maken.

Helaas nog steeds geen USB C

Apple sluit geen compromissen wat betreft materiaal en blijft wat dat betreft hier marktleider. Zo is het voor de iPhone 14 Pro-Max gekozen voor een beetje sterker roestvrijstalen frame, waar de andere toestellen het met aluminium moeten doen. Ook zijn Apple telefoons beschermd door een zelf ontwikkeld Ceramic Shield, waar concurrenten Samsung en Google gekozen hebben voor het beste materiaal van Gorilla Glass, namelijk Victus en Victus Plus.

Minpuntje is dat Apple ook voor de iPhone 14 Pro-Max nog steeds gekozen heeft voor de Lightning poort, terwijl een groot deel van de rest van het assortiment al over is gestapt op USB-C. Apple zal haast moeten maken, in 2024 is, terecht, de USB C poort verplicht in de Europese Unie.

Dynamic Island en Always On

Apple heeft weer een beetje gemorreld aan de afmetingen van de iPhone 14 Pro-Max, waardoor er nieuwe toestelhoesjes ontworpen moeten worden. Met 6,7 inch diagonaal is het een groot toestel. Vergeleken met de voorganger iPhone 13 Pro-Max is de iPhone 14 Pro-Max helderder en scherper in het volle zonlicht.

Apple fans zullen opgelucht ademhalen omdat de beruchte notch verdwenen is. Dit is vervangen door de Dynamic Island, dat wat minder hinderlijk aanwezig is nog steeds duidelijk zichtbaar als je een video bekijkt op het scherm. Een andere misschien handige functie is de “Always On” functie. Bepaalde widgets worden altijd getoond. Het hele scherm blijft verlichten zij het op een lagere intensiteit.

Zuiniger en snellere processor

De batterij gaat een weinig indrukwekkende 5% langer mee door de zuinige processor. Hiermee neemt het toestel een middenpositie in tussen de zuinige Google Pixel 6 Pro en de half zo zuinige Galaxy S 22 van Samsung. Opladen duurt nog steeds lang met de 20 W oplader, die helaas niet is meegeleverd dus die je apart erbij moet kopen. Wil je draadloos opladen, dan bereikt dit toestel slechts 7,5 W met een standaard Qi oplader en het dubbele met een MagSafe compatibele draadloze oplader.

Op dit moment is de A16 processor van Apple nog steeds de snelste die verkrijgbaar is voor smartphones en is de voorsprong zelfs gegroeid. Geen wonder dat games vloeiend en soepel op deze smartphone zijn te spelen.

Camera’s Apple iPhone 14 Pro Max flink verbeterd

Maar misschien de beste reden om deze telefoon te kopen: de uitstekende camera’s. Zo heeft de belangrijkste 48 megapixel camera een enorme sensor, 65% groter. Daardoor is de beeldkwaliteit enorm verbeterd. Ook nachtfoto’s zijn merkbaar beter. Natuurlijk worden deze foto’s verkleind tot 12 megapixel, maar in ruil krijg je een veel betere beeldkwaliteit. Voor de liefhebbers is het nog steeds mogelijk om de 48 megapixel-versie te vragen via de ProRaw mode. In feite maakt het toestel bij iedere foto-opname meerdere foto’s tegelijk. Kunstmatige intelligentie kiest de beste uit en verandert deze in een loephelder beeld. Kortom, op cameragebied heeft de opkomende Chinese concurrentie behoorlijk wat te duchten.

Kunstmatige intelligentie geldt ook om video-opnames te verbeteren. Pixels worden samengevoegd om op die manier een vloeiend geheel te creëren.

Conclusie Apple iPhone 14 Pro Max

Kortom, de conclusie is duidelijk. Het verschil tussen de Pro en de Pro-Max is duidelijk te merken en heb je er extra geld voor over? Dan kan je toch duidelijk beter kiezen voor de Apple iPhone 14 Pro Max. Wel zul je behoorlijk moeten sparen wegens de pittige prijs.