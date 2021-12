iPhone 14 wordt zo plat als een pannenkoek

AppleInsider

Vermoedelijk wordt de iPhone 14 heel anders dan de huidige versie, onder andere omdat hij heel plat zal worden.

Is de nieuwste iPhone uit, dan gaat iedereen praten over de opvolger. Wij ook. De geruchtenmachine draait op dit moment op volle kracht. Als de geruchten waar zijn, zal de “iPhone 14 Pro” een belangrijke afwijking zijn van de huidige ontwerpfilosofie van Apple.

iPhone 14 plat

Niet bij elke lancering van een nieuwe iPhone zijn de veranderingen groot. Apple werkt de iPhone bij gedurende meerjarige ontwerpcycli met kleine wijzigingen per jaar. Volgens geruchten kan de “iPhone 14 Pro” deze traditie overslaan en met grote wijzigingen komen.

Sinds de iPhone 12 zijn we gewend geraakt aan het huidige ontwerpparadigma met platte zijkanten en het strakke design. De iPhone 13 verbeterde het met een enorme camerabobbel. Maar verschillende berichten hebben het over het vertrek van Apple uit zijn tik-tak-tak-cyclus. Meerdere analisten kwamen dit jaar naar buiten met informatie over dat Apple een perforatorcamera zou willen introduceren. Dit zou betekenen dat de camerabobbel helemaal zal verdwijnen.

Jon Prosser, de bekende lekker, bracht afgelopen september naar buiten hoe hij dacht dat de “iPhone 14” eruit zou zien net voor de aankondiging van de iPhone 13. De renders toonden een apparaat met platte zijkanten, maar geen camerabobbel, geen inkeping en iPhone 4-achtige volumeknoppen. Ook andere analisten steunden dit. Mark Gurman van Bloomberg kondigde aan dat er een compleet nieuw ontwerp zou komen voor de volgende iPhone. De afbeeldingen laten enkele renders zien waar de iPhone een heel nieuw design heeft gekregen. Of Apple het lef heeft om het toch populaire ontwerpt nu al te veranderen, dat moet maar blijken. We moeten hier nog wel op wachten, want de iPhone 14 wordt verwacht in september 2022.