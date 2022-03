iPhone 15 krijgt wat de 14 al zou moeten hebben

Apple innoveert niet hard genoeg. Pas met de iPhone 15 kun je een feature verwachten die eigenlijk al de 14 zou moeten hebben.

Een betere processor, camera en een langere batterijduur. Het zijn de gebruikelijke verbeteringen van Apple als het gaat om een nieuwe iPhone. De laatste jaren toont Apple niet echt innovaties wat dat betreft. Heel anders als het gaat om de Macs en de introductie van een eigen chip voor de computers van het techbedrijf.

In het najaar staat de nieuwe iPhone 14 op het programma. Krijgt deze smartphone dan eigenlijk de innovatie waar je zo op hoopt? Fout. Pas met de iPhone 15 kun je echt iets concreets verwachten. In het najaar van 2023 dus. Dat stelt The Elec.

De bron schrijft dat de iPhone pas in 2023 afscheid neemt van de notch zoals we die nu kennen van de smartphone. FaceID in het display komt daarvoor in de plaats. Apple heeft er blijkbaar flinke moeite mee deze technologie goed voor elkaar te krijgen. Al jaren gunst het van de geruchten dat FaceID onder het scherm kruipt. Tot op heden is dat nog niet zo. En mogelijk moet je tot 2023 wachten met de iPhone 15 voordat het zover is.