'iPhone met 1TB opslag in de maak' - Apparata

Nu is 512 GB nog het topmodel, maar er komt mogelijk een iPhone met 1TB opslag aan.

Met steeds zwaardere games en beter wordende camera’s is de opslag van een smartphone belangrijker dan ooit. Met 32 GB of 64 GB kom je eigenlijk niet meer weg. 128 GB en 512 GB zijn de nieuwe norm. Helaas is het nog altijd een traditie bij Apple dat klanten flink moeten bijlappen voor extra geheugen.

Als je dat dat Apple tevreden is met het aanbieden van 512 GB opslag, dan heb je het mis. Tenminste, als we Jon Prosser mogen geloven. Deze lekker heeft vaker bij het rechte eind, dus kunnen we deze informatie best serieus nemen. Hij stelt dat we ons voor kunnen bereiden op een nieuwe iPhone met maar liefst 1TB opslag.

Prosser maakt niet duidelijk wanneer we deze iPhone kunnen verwachten en wat dit moet gaan kosten. Verwacht echter een dikke meerprijs ten opzichte van het huidige topmodel. Het verschil tussen 512 GB en 1 TB zal zomaar enkele honderden euro’s kunnen bedragen. De kans is groot dat we deze opslagvorm niet met de iPhone 12, maar pas met de iPhone 13 in 2021 gaan zien.

De iPhone van Apple heeft nooit de mogelijkheid gehad om fysiek het geheugen uit te breiden. Je moet simpelweg een ander model kopen, of gebruik maken van cloud opslag.