iPhone met USB-C verkocht voor een bizar bedrag

De eerste iPhone met USB-C is blijkbaar een echt collectors item. De aangepaste smartphone leverde namelijk een bizar bedrag op.

Een knappe kop heeft het voor elkaar gekregen om de eerste werkende iPhone met USB-C te maken. Dat was wereldnieuws doen dit naar buiten kwam. Opladen, bestanden overzetten. Het kon allemaal in combinatie met iOS en USB-C op de aangepaste iPhone X. De maker besloot de telefoon via eBay ter veil aan te bieden. Een meesterzet, zo blijkt nu.

Want de iPhone met USB-C leverde enorm veel interesse op. Het openingsbod alleen al was meer dan 800 dollar. Uiteindelijk is de veiling afgelopen op 86.001 dollar. Dat is omgerekend meer dan 75.000 euro. Bizar veel geld voor een iPhone. Maar misschien een acceptabel bedrag voor de eerste USB-C variant ter wereld? Wie zal het zeggen.

De koper heeft er overigens vrij weinig aan. Althans, om deze telefoon als dagelijks toestel te gebruiken dan. Want dat is niet aan te raden. Het advies van de verkoper is om niet aan de software te komen. Ook klemt het de koper op het hart om de behuizing niet open te maken. Het laatste advies om het toestel niet als dagelijks toestel te gebruiken omdat de iPhone met USB-C niet zo betrouwbaar is al een regulier exemplaar.

In de vitrinekast zetten en er naar kijken. Dat is wat je moet doen. En dan maar hopen dat deze eerste iPhone met USB-C over 10 jaar nog steeds zoveel geld waard is, of zelfs in waarde is gestegen.