iPhone SE 2022: goedkoopste iPhone is vernieuwd

De goedkoopste iPhone, de SE, is voor het jaar 2022 vernieuwd. Met de Apple A15 Bionic chipset.

Niet iedereen heeft de portemonnee om de high-end iPhones te kopen. Apple weet een lagere markt te bedienen met de SE. Na een tijdje geen update hebben gekregen is de iPhone SE voor 2022 in het nieuw gestoken. Het maakt de bekende smartphone weer fris en fruitig met kersverse hardware.

Aan het hart van deze iPhone staat de eerder geïntroduceerde A15 Bionic chipset. Nu is deze chip ook in de iPhone SE te vinden. De de nieuwe iPhone SE is gemaakt van glas en aluminium en komt in de kleuren Midnight, Starlight en Product Red op de markt. Het glas op de achterkant van de telefoon is van hetzelfde kaliber als de duurdere iPhone 13 en 13 Pro. De thuisknop is gebleven, daar geen veranderingen.

Verder spreekt Apple in de presentatie over een betere batterijduur, maar noemt daarbij geen concrete cijfers. Dus dat zegt niet zoveel. Ook er is nu ondersteuning voor 5G connectiviteit. Achterop zit een vernieuwde 12 MP camera, welke nog steeds basic is vormgegeven. Apple belooft nog mooiere foto’s door de A15 Bionic chipset. De camera lijkt dus vooral software matig opgepoetst te zijn.

De iPhone SE 2022 komt met iOS 15 en is ook de komende jaren verzekerd van updates. Prijzen beginnen bij 529 euro voor de variant met 64 GB. Daarboven zit het model met 128 GB aan opslag voor 579 euro. Het topmodel met 256 GB kost 699 euro.