iPhone van de toekomst komt met unieke toepassing

Apple is hard bezig om de iPhone van de toekomst een toepassing te geven die we eigenlijk allemaal nodig hebben.

Smartphones worden steeds geavanceerder. En waarom zouden we deze apparaten, die we bijna allemaal altijd bij ons hebben, niet inzetten voor onze eigen veiligheid? Zo denkt Apple ook en daarom werken ze aan een nieuwe toepassing die tamelijk uniek is voor het techbedrijf.

iPhone van de toekomst

Apple is van plan om via satellietcommunicatie ondersteuning te bieden in noodsituaties. Dit kunnen oproepen zijn, maar ook berichten. Vermoedelijk zal de functie niet debuteren in 2021, daar is de techniek nog niet klaar voor. Bronnen laten aan het altijd goed geïnformeerde Bloomberg weten dat er ten minste twee gerelateerde noodfuncties zijn die satellietnetwerken zullen gebruiken. Met de functies kunnen gebruikers sms’jes sturen naar eerstehulpverleners en crashes melden in regio’s zonder mobiele dekking. Volgens deze bronnen werkt Apple al sinds 2017 aan deze techniek.

Er waren al eerder geruchten dat het techbedrijf hiermee bezig was. Analist Kuo wist eerder te melden dat de “iPhone 13” over de nodige hardware zou beschikken die dergelijke communicatie zou kunnen ondersteunen.

Techniek nog niet klaar

Bloomberg komt nu met het bericht dat de functies waarschijnlijk niet klaar zijn voor 2022. Apple richt zich met deze techniek echt alleen op noodsituaties, niet op algemene satellietcommunicatie. Een van deze functies heet “Emergency Message via Satellite”. Deze toepassing zou gebruikers in staat stellen eerstehulpverleners of contacten via een satellietnetwerk te sms’en wanneer mobiele service niet beschikbaar is. De functie zal naar verluidt worden geïntegreerd in Berichten als een derde mogelijkheid naast sms en iMessage, waarbij de bubbels grijs worden weergegeven in plaats van groen of blauw.

De tweede functie zal een tool zijn die zich richt op het melden van grote noodsituaties of rampen, zoals vliegtuigcrashes of zinkende schepen. Om verbinding te maken met de satellieten, is er een speciale chip nodig. Deze zit dus nog niet in de aankomende iPhone.