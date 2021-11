Is de Amazon app een alternatief voor Google Foto’s?

Amazon

Amazon heeft een belangrijke update van de Amazon Photos-app uitgebracht, die sommige Google Foto’s-gebruikers zal verleiden om over te stappen.

We besteden bijna meer tijd aan het schieten van foto’s en filmpjes, dan dat we bellen met onze smartphones. Het is daarom een hele belangrijke en grote markt voor de techbedrijven van deze wereld. De nieuwe app is momenteel alleen beschikbaar voor iOS-gebruikers en vertegenwoordigt een “uitgebreid herontwerp”. De oude blijft ook nog steeds beschikbaar.

De nieuwe app bevat meer gepersonaliseerde inhoud en automatisch samengestelde diavoorstellingen die doen denken aan Google Foto’s. Het maakt het ook gemakkelijker om inhoud te vinden, waardoor de gebruiker snel resultaten kan filteren op categorieën zoals mensen, plaatsen en datums.

Amazon app alternatief Google Foto’s

Er zijn veel handige en nieuwe functionaliteiten aan de app toegevoegd. Deze lijken veel op wat je ook kan met de Google variant. Ook nieuw is een bijgewerkt startscherm dat is ontworpen om je hele galerij “binnen handbereik” te brengen. Zoekfilters worden nu handig onder aan het scherm weergegeven, waardoor het veel gemakkelijker wordt om de inhoud te vinden die je zoekt.

De opslag is niet gratis, daar moet je dus voor betalen. Amazon Prime-klanten krijgen momenteel onbeperkte opslagruimte voor foto’s die bij hun abonnement zijn geleverd. Zodat ze Amazon Photos zonder extra kosten kunnen vullen met zoveel afbeeldingen als ze willen. Als Amazon een ervaring kan bieden die vergelijkbaar is met Google Foto’s, is de kans groot dat velen in de verleiding komen om over te stappen naar Amazon Foto’s.

Jammer genoeg krijgen Android-gebruikers deze update pas in 2022, maar de nieuwe functies zijn nu al voor iedereen beschikbaar via internet.