Is de consoleoorlog tussen PlayStation en Xbox over?

Goed mogelijk dat we vaarwel kunnen zeggen tegen de consoleoorlog tussen Playstation- en Xbox. Lees hier waarom.

Het is niet zo dat één partij gewonnen heeft. Nee, eigenlijk allebei. Want volgens een steeds groter aantal gamers lijkt het antwoord “beide” te zijn. In een wereld die meer verdeeld is door partijdige standpunten dan ooit tevoren, lijkt de gamegemeenschap samen te komen om het idee van een moderne “console-oorlog” terug te dringen.

Consoleoorlog PlayStation en Xbox

In plaats van zich te wijden aan één gekozen stuk hardware, is het nu veel gebruikelijker dat spelers zowel een Xbox als een PlayStation in hun huis hebben. Dat blijkt uit een onderzoek dat deze maand gepubliceerd is. In “Game Consoles 2021: Respawned and Leveled Up”, blijkt dat meer dan een derde (34%) van de respondenten zei dat ze in 2021 zowel een PlayStation als een Xbox hadden; slechts een kwart van de consolegamers kon in 2019 hetzelfde zeggen. Een aardige stijging dus.

Hub sprak met meer dan 2.600 Amerikaanse consumenten in de leeftijd van 13 tot 74 jaar en ontdekte dat deze piek niets te maken had met een toegenomen interesse in het spelen van consolegames. Het onderzoeksbureau ontdekte dat het aantal mensen dat zich bezighoudt met PS4’s, PS5’s, Xbox Ones en de Series X of S in 2021 ongeveer hetzelfde blijft (36%) als in 2019 (33%).

Thuisvermaak

Uiteraard passen de bevindingen nog steeds goed bij de enorme piek in de vraag naar home-entertainment. Deze wordt veroorzaakt door het thuis zijn door de COVID-19-pandemie. Historische rapporten van Deloitte, Mintel en Ukie hebben dit bevestigd: de hoeveelheid harde contanten die tijdens de lockdown en daarna aan gamen wordt uitgegeven, is groter dan ooit. En waarom dan een keuze maken, als je ook allebei de consoles kan kopen…