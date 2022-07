Is dit de mooiste elektrische boot tot nu toe?

Electric Yachts-Porto Cervo

Kan best. Deze elektrische boot ziet er namelijk geweldig uit.

Ook boten moeten eraan geloven. Hier rukt het elektrisch varen tevens op. En waarom ook niet, geruisloos varen over een groot meer moet toch heerlijk zijn. Volgens Roger Ericson, oprichter en creatief directeur van Electric Yachts-Porto Cervo, is de EE 38 een hightech speedboot van koolstofvezel, aangedreven door een ultramodern elektrisch voortstuwingssysteem.

Elektrische boot

Het is ontworpen in samenwerking met Jean-Jacques Coste en zijn team die verantwoordelijk zijn voor het exterieurontwerp en de scheepsarchitectuur. En aangezien een van Coste’s bekendste ontwerpen de futuristische trimaran Galaxy of Happiness is, is het geen verrassing dat de EE38-romp klassieke en moderne lijnen combineert.

“Elektrische voortstuwing is niet nieuw voor ons, aangezien sommige van mijn eerdere jachtontwerpen zijn uitgerust met elektrische systemen, waardoor hun eigenaren kunnen genieten van een stille vaart”, zegt Coste. “Het is echter geen gemakkelijke taak om een ​​volledig elektrische dagcruiser te creëren die min of meer dezelfde kenmerken biedt als de concurrenten met verbrandingsmotoren.

Electric Yachts-Porto Cervo

Design

“Bij Coste Design streven we er altijd naar om innovatie en elegantie te maximaliseren. Ongeacht de grootte van het schip, en dit was een van de belangrijkste elementen van de visie achter de EE38. De styling van het jacht doet subtiel denken aan de vintage houten runabouts. Die in de twintigste eeuw beroemd werden en waarvan de scheepsarchitectuur, de techniek en de interieurarchitectuur zorgvuldig zijn bestudeerd om perfect samen te gaan met de tijdloze elegantie van de EE38.”

En zojuist is aangekondigd dat Royal Yacht International de EE 38 in Monaco zal vertegenwoordigen. Dit om verkoop en service te leveren die vergelijkbaar is met de beste luxemerken ter wereld. Hierdoor is de EE38 misschien wel wat een coole milieubewuste persoon zoekt in een boot.