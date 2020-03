Is dit de nieuwe smartwatch van Max Verstappen?

Misschien gaan we de Nederlandse coureur wel zien met dit slimme uurwerk.





Red Bull Racing is door middel van een sponsorschap verbonden aan de Zwitserse horlogemaker TAG Heuer. Het komt daarom voor dat coureurs van het raceteam een uurwerk van dit merk dragen. Misschien dat onze eigen Max Verstappen binnenkort wel te zien is met dit nieuwe horloge.

TAG Heuer heeft een nieuwe smartwatch uit de doeken gedaan. Het slimme uurwerk is 45 mm groot en draait op Google Wear OS. De behuizing is gemaakt van titanium of staal, met een keramische wijzerplaat. Het display betreft een OLED-scherm dat altijd aanstaat. Het gaat hier om een slim scherm dat zelf wijzigt tussen het actief of passief weergeven van de tijd om batterij te besparen.

Prijzen voor deze nieuwe TAG Heuer Connected beginnen bij 1.800 dollar. Het duurste model kost 2.350 dollar. Zo classy als een echt mechanisch uurwerk zal zo’n smartwatch nooit worden. Dit, terwijl je voor deze prijs ook een echt mechanisch uurwerk kunt kopen. Er zijn genoeg smartwatches voor minder verkrijgbaar die met Google Wear OS een vergelijkbare gebruikerservaring zullen geven. De keuze is aan jou.