Is jouw Wifi-verbinding gehackt?

Als je last hebt van traag internet kan dat maar zo aan de WiFi-verbinding liggen. De oorzaak van een zwak WiFi-signaal kan steeds verschillen. Een van de gevaarlijkste oorzaken is het hacken van jouw WiFi-verbinding.

Als er personen of apparaten zonder jouw toestemming toegang hebben tot jouw WiFi-netwerk is een trage verbinding misschien wel jouw minste zorg. De WiFi-verbinding kan namelijk een schat aan data weggeven. Zo kan men jouw gebruikersgegevens, paswoorden, maar ook bankgegevens stelen. De gevolgen laten zich raden.

Gelukkig zijn er eenvoudige middelen om te controleren of jij geen slachtoffer van een hack geworden bent.

Controleren met een tool of app

De makkelijkste manier om te controleren welke personen en/of (slimme) apparaten het WiFi-netwerk gebruiken kun je een app of tool downloaden. Wireshark is een gratis, niet commerciële app die je kunt downloaden. Hij is zowel op Windows als iOS als Linux te gebruiken. Daarnaast zijn er diverse toepassingen te downloaden voor één of twee van de drie besturingssystemen.

WiFi-misbruikers detecteren via de router (gevorderden)

Puristen zullen ongetwijfeld bezwaar hebben tegen het downloaden van dergelijke opties aangezien downloads juist de kans verhogen om schadelijke programma’s binnen te halen. Voor de gevorderde gebruiker is er een optie om via het administratiepaneel van de router te kijken welke users en apparaten met WiFi zijn verbonden. Hoe je het administratiepaneel bereikt is per router-fabrikant verschillend en kun je in de handleiding nazoeken. Daarnaast is het belangrijk dat je dit geconcentreerd en aandachtig doet. Anders zou je ongewild instellingen in jouw router kunnen veranderen.

Als je onbekende users of apparaten hebt gevonden is het belangrijk om hen direct van het netwerk te gooien en de nodige beveiligingsmaatregelen te nemen. Je zult zien dat jouw internetverbinding daarna weer veel sneller is. Bovendien kun je deze maatregelen om WiFi te versnellen proberen.

Je kunt natuurlijk ook vooraf bepalen welke vrienden wel en niet op het WiFi-netwerk mogen.

Bron: Ubergizmo