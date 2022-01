Bizar: Italiaanse senaat krijgt… ondeugend filmpje te zien

De Italiaanse senaat kreeg een extreem ondeugend filmpje te zien tijdens een livestream van een hoorzitting. Ongemakkelijk!

De pandemie is zwaar voor iedereen. Zeker als je al wat ouder bent en online vergaderingen moet houden terwijl er Final Fantasy-hentai op de achtergrond afspeelt. Dat is precies wat er deze week gebeurde tijdens een gesprek vol Nobelprijswinnaars en academici die over gezondheid spraken.

Italiaanse senaat zegt ‘mama mia’

De vergadering werd volgens PC Gamer verstoord door een vandaal die binnen wist te dringen. De Italiaanse senaat werd ingelicht door verschillende experts, waaronder kennelijk een expert van computer gegenereerde seksfilmpjes. Het incident, dat we vanwege journalistieke transparantie toch maar linken, duurde zo’n 20 seconden. Daarna gooide de beheerder de dader uit de vergadering.

Hoe de dader binnen wist te komen is niet bekend. Doorgaans zijn online vergaderingen via bijvoorbeeld Meets of Teams vergrendeld voor buitenstaanders. Alleen mensen met een specifieke link kunnen binnenkomen. Zelfs dan moeten beheerders soms nog toestemming geven voordat iemand de vergadering kan betreden.

Hoe dan ook, de getroffen politici zijn geschokt en melden in de Italiaanse krant AdnKronos aangifte te hebben gedaan. “Tijdens een online vergadering (…) brak iemand stiekem in door een video met pornografische inhoud uit te zenden. Ik heb alles aan de betreffende autoriteiten doorgegeven,” aldus senator Maria Laura Mantovani.