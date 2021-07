Jackass Forever trailer + alles wat je moet weten

De nieuwste Jackass, getiteld Forever, komt eraan. De eerste trailer is vrijgegeven en het is meteen nostalgisch.

Het muziekje, de bekende kop van Johnny Knoxville en zijn woorden “Welcome to Jackass”. Iedereen die is opgegroeid in de jaren 2000 en daarna zal het als muziek in de oren klinken. De groep waaghalzen, inmiddels bestaande uit veertigers en vijftigers, keert terug in de nieuwe film Jackass Forever.

De groep is grotendeels compleet. Helaas zien we niet alle helden terug. Ryan Dunn is zoals je wellicht weet jaren geleden om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Ook zijn beste vriend Bam Margera is niet van de partij. Margera zou wederom te maken hebben gehad met alcoholproblemen. Dusdanig dat de crew op de set niet met hem in deze toestand wilde samenwerken.

Jackass Forever wordt uitgebracht door Paramount Pictures en verschijnt eind oktober in de bioscoop. Knotsgekke stunts, bizarre decors en heel veel pijn en lachen. Het komt allemaal weer terug in dit nieuwe deel. Met onder andere Johnny Knoxville, Weeman, Chris Pontius, Preston Lacy en ga zo maar door. Ze zijn alleen een beetje grijs en oud geworden, maar jij als het goed is ook. Kortom, de ideale film om eens met je maten te bekijken en een goed excuus om weer samen te komen.