Jaguar ontwikkelt exclusief voor Gran Turismo en PlayStation 5 - Apparata

Gran Turismo 7 voor PlayStation 5 komt eraan, Jaguar is weer van de partij.

Vorig jaar heeft Jaguar de Jaguar Vision Gran Turismo Coupé ontwikkeld, speciaal voor de game Gran Turismo. Klaarblijkelijk is dat goed bevallen, want men kondigt weer nieuws aan.

Jaguar komt met Jaguar Vision Gran Turismo SV

Volgend jaar lanceert Jaguar namelijk de Jaguar Vision Gran Turismo SV. Deze race-auto voor duurraces heeft het silhouet van de Gran Turismo Coupé behouden. Wel zijn er aanpassingen gedaan om de snelheid te verhogen. Net als bij de vorige ‘Gran Turismo’ zijn er vooralsnog geen plannen om de auto ook uit te brengen voor verkoop in real life. Wel heeft men een fysiek schaalmodel gemaakt. Dit zie je op de afbeelding hieronder.

Technische specificaties Jaguar Vision Gran Turismo SV

Zo heeft men een extra motor ingebouwd. Hierdoor kan de racewagen van 0 naar 100 kilometer per uur in 1,65 seconde. De maximum snelheid die je met de nieuwe sportwagen kunt halen is liefst 410 kilometer per uur. Daarbij heeft men de aerodynamica van de elektrische racewagen verbeterd. Vooral de achterspoiler is onder handen genomen. Deze spoiler is ontwikkeld op basis van de fysieke race-auto’s die het sportmerk bouwt en bestaat uit 2 delen. Deze delen bewegen automatisch omhoog en omlaag zodat de neerwaartse krachten altijd optimaal benut worden.

Wanneer kunnen we de nieuwe sportwagen verwachten?

Tijdens de presentatie wilde men alleen kwijt dat de nieuwe Jaguar volgend jaar zijn debuut maakt. Verdere specificaties werden niet gegeven, maar insiders verwachten dat volgend jaar Gran Turismo 7 wordt uitgebracht voor PlayStation 5. Hier zou het racemonster zijn debuut gaan maken.

Bron: Engadget