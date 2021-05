Je gaat betalen voor functies bij Twitter - Apparata

Je gaat binnenkort betalen voor functies binnen Twitter. Het bedrijf gaat als een van de eerste grote social media platforms geld vragen voor functies die jij gebruikt.

Het platform gaat geld vragen voor (extra) functies. Je zal deze functies interessant vinden als je veel gebruikt maakt van Twitter. Het zet de deur open naar het normaliseren om geld te vragen om social media platforms te kunnen gebruiken. Twitter begint met ‘Twitter Blue’.

Betalen voor functies Twitter

Twitter Blue is een betaalde dienst binnen het platform. Er wordt al langere tijd over gesproken, maar binnenkort wordt het werkelijkheid. Over de naam, prijs en functies was tot nu toe weinig bekend. Het is een soort van abonnement, waarmee je toegang krijgt tot bepaalde functies. Of in andere woorden: je krijgt deze functies niet als je er niet voor betaald.

Jane Manchun Wong achterhaalde de naam van deze nieuwe dienst. Ook de prijs is nu bekend, de dienst zal 2,99 dollar gaan kosten per maand.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:



Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH



Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021

Wat krijg je ervoor?

Je krijgt bijvoorbeeld de mogelijkheid om je favoriete Tweets gezamenlijk op te slaan. Bookmark Collections maakt dit mogelijk en hierdoor kan je de Tweets ook gemakkelijker terugvinden. Er zal ook een undo- functie komen. Na het versturen van een Tweet, wacht het platform even met het plaatsen van het bericht. Het is dus een soort van timer. Misschien heb je toch wel een heel stom bericht getikt, hiermee heb je wat bedenktijd. De tijd kan je zelf instellen, tussen de 5 en 30 seconden. Deze functie is niet echt noodzakelijk voor doorsnee gebruikers, je kan de Tweet bij een spelfout bijvoorbeeld gewoon verwijderen. Maar heb jij veel volgers, dan is het wel aantrekkelijk. Want van deze Tweets worden vaak screenshots gemaakt en die kunnen je de rest van je leven achtervolgen.

Twitter Blue is nog niet aangekondigd. Maar het is logisch als Twitter een betaalfunctie van Revue zou toevoegen. Dit bedrijf is namelijk overgenomen door Twitter. Mede hierom lijkt het erop dat de functie nog niet klaar is.