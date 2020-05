Je gelooft het niet, maar Minecraft is heter dan ooit

Foto @MojangStudios

Minecraft is vandaag 11 jaar oud. Ondanks het feit dat de (voor de game-industrie) eeuwenoud is, is Minecraft heter dan ooit.

Vandaag precies een jaar (en een dag) geleden kwam de originele Minecraft uit. De creatie van legendarische spelontwikkelaar Notch veranderde ondertussen de game-industrie voor goed. En nu, iets meer dan 11 jaar na de eerste release van de game, is Minecraft populairder dan ooit.

Minecraft is een belachelijk verkoopsucces

Sinds het 10-jarige jubileum zijn er alweer 25 miljoen extra kopieën van Minecraft verkocht. In totaal zijn dat er in de afgelopen 11 jaar meer dan 200 miljoen, zo laat uitgever Microsoft in een blogpost weten. Dat getal alleen al is nauwelijks te bevatten. Ik bedoel, 25 miljoen stuks is een getal waar het overgrote merendeel van game-ontwikkelaars van droomt. Ter vergelijking, het ongekend populaire Grand Theft Auto 5 (dat nu tijdelijk gratis is) werd in totaal ‘maar’ 120 miljoen keer verkocht.

Alsof dat nog niet genoeg was, maakt Microsoft nog een onvoorstelbaar statistiek bekend. Maandelijks spelen een slordige 126 miljoen spelers Minecraft. Met andere woorden, meer dan 60% van de Minecraft-eigenaren speelt de game ook maandelijks.

Er zijn weinig vergelijkbare statistieken van andere games beschikbaar die huidige spelersaantallen weergeven. Dit Wikipedia artikel geeft wel een indicatie, maar daar worden voornamelijk oude statistieken gebruikt. De statistieken die up-to-date zijn, draaien om free-to-play titels en games die alleen in China en/of Zuid-Korea beschikbaar zijn. Kortom, geen eerlijke vergelijking met Minecraft. Laat ik dus daarnaast een gokje wagen en zeggen dat geen enkele andere game in de buurt komt van dit ratio; meer dan 60% is nog steeds actief een 11 jaar oude game aan het spelen… ongekend.

Maker Mojang doet een re-brand

Minecraft-ontwikkelaar Mojang kondigt tegelijkertijd met de elfde verjaardag van hun game een ‘nieuw’ bedrijf aan. Mojang (technisch gezien Mojang AB) heet voortaan Mojang Studios. In de onderstaande trailer (en in deze blogpost) maakt het Zweedse bedrijf hun nieuwe logo bekend. Daarnaast leren we dat het miljardenbedrijf ook ‘denk aan nieuwe games’. En met hun portfolio kan dat alleen maar goed nieuws zijn.

Lees ook: Top 5 beste alternatieven voor Minecraft