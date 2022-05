Je huur betalen met Bitcoin of Dogecoin? Hier kan het

Stel je kunt de huur van je huis maandelijks betalen met Bitcoin, Ethereum of Dogecoin; zou dat handig zijn?

Terwijl cryptocurrency nog steeds zeer afhankelijk van hypes zijn, zoeken echte fanaten naar de praktische toepassing van de munten. Het Amerikaanse bedrijf Jamestown heeft daar misschien iets op bedacht: je huur betalen met Bitcoin, Ethereum en Dogecoin. Hoe gaat dat precies in zijn werk?

Huur betalen met Bitcoin of Dogecoin

De vastgoedhandelaar Jamestown is een samenwerking aangegaan met BitPay, zo meldt FX Empire. BitPay is een platform ingericht om directe betalingen met cryptocurrency te faciliteren. Dat is precies waar de vastgoedinvesteerder naar op zoek is voor een recent project: huur betalen met cryptocurrency als Bitcoin.

Feitelijk werkt het heel simpel. Een huurder betaalt cryptocurrency aan BitPay, die de munten direct omzet naar fiat, ofwel normaal geld. Dit normale geld wordt weer overgemaakt naar Jamestown en voilà, je mag weer een maandje in je appartement blijven wonen.

Blockchaintechnologie en de daarop gebaseerde digitale producten, zoals cryptocurrencies en NFT’s, zijn de sleutel voor de evolutie van de vastgoedwereld. Het toestaan van betalingen met crypto’s behoort tot onze toewijding aan innovatie (…) om alles uit fysiek vastgoed te halen via technologische en virtuele integraties. Jamestown

Uiteraard blijft het maar de vraag of een dergelijke betaling slim is voor huurders. Vanwege inflatie is normaal geld op de bank jaarlijks weer wat minder waard; uitgeven dus! Maar cryptocurrency wordt (als het goed is) juist steeds weer meer waard. Het lijkt hoe dan ook een beetje zonde om potentieel gigantische verdiensten vroegtijdig uit te geven aan de huur.

Het tegenovergestelde kan ook waar zijn. Je koopt Bitcoin voor een prikkie; de huur zou dan ineens relatief laag kunnen zijn. Ben je een fanaticus, dan kan de huur betalen met Bitcoin dus ook een positieve ontwikkeling zijn. Het maakt crypto’s weer wat tastbaarder, praktischer.