Je kunt binnenkort ein-de-lijk weer videokaarten kopen

De wereld van het gamen (ahem) lag op zijn gat door een tekort aan videokaarten, maar het lijkt binnenkort weer goed te komen.

Heb jij de afgelopen twee jaar je droom-pc willen bouwen, maar was de bijbehorende droomvideokaart maar steeds niet op voorraad of veel te duur? Je bent niet de enige. De wereldwijde chipcrisis had ook de videokaarten in zijn greep. Niet alleen vanwege de tekorten, ook omdat men steeds meer baat had bij goede videokaarten voor andere doeleinden dan gamen. Krachtige pc’s zijn namelijk ook uitermate geschikt voor het minen van crypto.

Tekort videokaarten wordt opgelost

Dat is natuurlijk vervelend voor de ‘onschuldige’ gamers die nu overal geen of dure voorraden zien. Het chiptekort, in ieder geval de huidige nasleep, kan nog wel even duren. Gelukkig is er hoop nabij nu de VS de regels rondom importtarieven uit China – waar vele videokaarten gebouwd worden – heeft veranderd. Vanaf 1 april kan grootproducent Asus videokaarten naar de VS exporteren onder gereduceerd tarief, zo meldt Tom’s Hardware. Volgens Asus zijn prijsdalingen tot wel 25 procent mogelijk. Kijk, dat scheelt.

Effect

Bovendien heeft het nu al effect. In de Verenigde Staten zijn er zowaar weer videokaarten op voorraad, nu de lagere prijzen voor betere deals gaan zorgen. Al moet het wel gezegd worden: prijzen blijven iets hoger dan vóór het chiptekort. Nu de VS een betere positie heeft in de markt, zal de markt hopelijk wat vriendelijker worden rondom GPU’s. Ook voor ons in Europa, hoop je dan. Dat valt nog te bezien. (via Cnet)