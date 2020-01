Je kunt nu praten met je Lamborghini Huracán EVO

Gezellig als er niemand op de passagiersstoel zit!





Rijden met een 640 pk sterke Lamborghini vergt de nodige concentratie. Nu zijn moderne supercars zo fool proof dat ze tamelijk eenvoudig te rijden zijn, maar ze kunnen beestachtig verrassen als je het gaspedaal diep intrapt.

Wat dat betreft is dit een interessante update van Lamborghini. Want jij hebt natuurlijk geen tijd om je bezig te houden met zaken die niet met autorijden te maken hebben. Dat mag je assistent doen. In dit geval Amazon Alexa. Lamborghini introduceert dit jaar de spraakassistent op de Huracán EVO.

De eerste Huracán EVO met Alexa aan boord is nu te bewonderen op CES in Las Vegas. Alexa helpt je met allerlei zaken in de auto. De assistent is onder meer in staat om de climate control, de interieurverlichting en stoelverwarming aan te passen.

Het is Lamborghini’s eerste stap in deze nieuwe samenwerking met amazon. Beide partijen blijven samenwerken de functionaliteiten van Alexa verder uit te breiden in de auto. Het Human Machine Interface (HMI) systeem helpt daarbij.