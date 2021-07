Je moet nog even wachten voor de eerste OLED iPad - Apparata

De combinatie iPad en OLED is al jaren een gerucht. Maar wanneer gaat dit product nu eindelijk werkelijkheid worden?

De iPad heeft sinds de lancering een LCD-scherm. Prima natuurlijk, maar zeker in het geval van de iPad Pro verwacht je toch wel iets beters. Zeker omdat de iPhone inmiddels al wel de overstap heeft gemaakt naar OLED. Waarom duurt dit toch zo lang bij Apple?

OLED iPad

Dat wachten gaat echt nog wel een tijdje duren. Althans, als we het gerucht van Display Supply Chain Consultants (DSCC) mogen geloven. Deze partij zit dicht bij het vuur en weet waar het over heeft. Volgens hen is er een 10.9-inch AMOLED iPad in de maak. Geen Pro, maar een iPad Air. De lancering volgt pas in 2023. Dat betekent nog zo’n twee jaar geduld hebben. Mocht je in de markt zijn voor een OLED iPad.

OLED technologie op de tablet is meer dan welkom. Het verbeterd de ervaring enorm. Als je de tablet als werkmachine gebruikt zijn de verbeteringen wellicht te verwaarlozen. Voor het kijken van films en series of het bewerken van foto’s is OLED echter geniaal. De komst van een dergelijke iPad is wat dat betreft meer dan welkom. Maar nog wel even wachten dus.