Jeff Bezos verslaat Elon Musk als de rijkste - Apparata

De kroon met de titel rijkste ter wereld is door Elon Musk afgegeven aan Amazon-topman Jeff Bezos.

Jarenlang was Bill Gates de rijkste ter wereld. Dat was een feit dat veel mensen wisten en er gebeurde weinig op dat vlak. Dat is de laatste maanden wel anders. Het is een komen en gaan van de titel, met twee ondernemers die de titel met elkaar afwisselen. Het gaat hier om Jeff Bezos van Amazon en Elon Musk van Tesla en SpaceX.

Elon Musk voerde de lijst een tijdje aan. Nu is Jeff Bezos weer de rijkste, aldus de laatste informatie van Forbes. Aan de Amazon-topman hangt een waarde van 190,3 miljard dollar. Musk staat op plek twee met een geschatte waarde van 173,4 miljard dollar. Bill Gates staat op de derde plaats, maar dingt de laatste tijd niet meer mee voor deze titel. De Microsoft-oprichter heeft een waarde van 123,9 miljoen dollar.

Laten we maar meteen de top 5 afmaken, nietwaar? Plek vier is toegewezen aan de wat meer onbekende ondernemer Bernard Arnault met een waarde van 157,9 miljard dollar. Op vijf staat de oprichter van Facebook, Mark Zuckerberg. Hij vertegenwoordigt een waarde van meer dan 100 miljard dollar.

Dat ook de komende maanden weer het één en ander kan schommelen is zeker aannemelijk. Met name de aandelenkoersen die stijgen of dalen heeft grote gevolgen voor de geschatte waarde van de rijkste mensen ter wereld zoals Jeff Bezos en Elon Musk.