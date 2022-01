Jij weet nu al wat de iPhone 14 prijs gaat zijn

Het duurt nog wel een tijdje voordat de iPhone 14 het licht ziet, maar we kunnen het nu al over de prijs gaan hebben.

Het is januari. Niet precies de timing om het over een nieuwe iPhone te hebben. Die verschijnt vermoedelijk pas in september of oktober. Toch is de geruchtenmachine al op volle toeren aan het draaien. Zo is onder meer een iPhone 14 prijs naar buiten gekomen dankzij LeaksApplePro op Twitter.

De voorspelling moet je met een korreltje zout nemen, maar Apple zou volgens de Twitter-gebruiker deze prijzen overwegen. De iPhone 14 gaat duurder worden in vergelijking met de huidige 13. De reden is stijgende productiekosten. Alles is de afgelopen maanden duurder geworden, ook het produceren van smartphones. Die extra kosten neemt Apple mee in de eindprijs. De iPhone 14 prijs ziet er als volgt uit, aldus de Twitter-gebruiker:

iPhone 14 – 799 dollar

14 Max – 899 dollar

14 Pro – 1.099 dollar

14 Pro Max – 1.199 dollar

Apple is currently considering this.



Production costs are increasing and there has to be more than a $100 difference between the 14 Max and the 14 Pro.



Makes sense to me and wouldn’t expect changes.



Will keep you updated. — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) January 9, 2022

Helaas kun je niet de dollar gunstig omrekenen naar euro’s. Dat heeft Apple nooit gedaan. In verband met belastingen zit dat anders. Daardoor kun je de prijzen in gedeeltelijk overnemen naar euro, maar komen er soms ook nog kosten bij. Dus iets meer dan 800 euro voor een iPhone 14, tot 1.300 euro voor een 14 Pro Max. De basisprijs blijft met 800 euro vrijwel gelijk aan de 13, die nu 809 euro kost. De Pro en Max gaan wel duurder worden aan de hand van deze voorspelling.