Joe Rogan’s podcast verliest plek 1 op Spotify

Joe Rogan is zijn #1 kwijt op spotify aan een hele andere opmerkelijke podcast. Lees hier welke dat is.

Spotify is de plek om podcasts te beluisteren. Het platform van Zweedse herkomst maakt het mogelijk om muziek, of bijvoorbeeld podcasts, te beluisteren in de vorm van streaming via het internet. Lange tijd was Joe Rogan de absolute kampioen van podcasts wat betreft de luistercijfers. Daar is nu verandering ingekomen.

Rogan verliest plek 1 op Spotify

De show van Rogan heet The Joe Rogan Experience en is nu onttroond. Er is een nieuwe top podcast die nog meer luisteraars heeft, namelijk Batman Unburied. Volgens The Podcast Charts van Spotify is deze podcast nu de nummer één. Opmerkelijk, want Rogan staat al lang op de hoogste positie. Dit komt mede doordat hij in 2021 een deal met Spotify heeft gesloten om zijn podcast exclusief voor dit platform te maken.

Hier kreeg hij 200 miljoen dollar voor. In zijn podcast neemt hij geen blad voor de mond en behandeld hij vaak controversiële onderwerpen. Denk aan de behandeling van corona of het gebruik van het N-woord.

Batman Unburied

Deze podcast heeft twee afleveringen. Batman Unburied is een fictief verhaal over Bruce Wayne. Hier is hij niet de persoon die we allemaal kennen uit bijvoorbeeld de films. Hij speelt hier een forensisch patholoog die werkt aan de slachtoffers van een seriemoordenaar die bekend staat als The Harvester. Er zijn nog meer veranderingen in het verhaal, maar die zullen we niet verklappen. Beluister de podcast hier.

Grote kans dat Rogan binnenkort weer bovenaan staat, wanneer Batman Unburied niet langer ‘trending’ is en het nieuwe ervan is. Dit terwijl Rogan natuurlijk nieuwe podscast blijft publiceren.