Jonge hacker breekt in bij 25 willekeurige Tesla’s

Een jonge man die handig is met computers vond zichzelf ineens digitaal binnenin 25 Tesla’s van willekeurige mensen van over de hele wereld.

Om maar eens een lekkere cliché erin te gooien: alle technologische vooruitgang heeft ook een keerzijde. Want des te meer je technologisch kunt, des te meer kwaadwillenden er ook wat mee kunnen. Je kan veel zeggen van een auto met een sleutelgat, maar middels een hack of elektronische contraptie kom je er niet in.

Hacker breekt in bij Tesla’s

Al is het makkelijk om te zeggen dat inbreken altijd met slechte bedoelingen is. Neem nou het verhaal van vandaag. Een 19-jarige jongeman genaamd David Colombo die handig is met computers, wist in te breken in een Tesla. Tenminste, niet een Tesla, maar meer dan 25 tegelijk. De jonge hacker wist zichzelf in 25 willekeurige Tesla’s wereldwijd te hacken en dus volledig op afstand. De link tussen de auto’s is volgens Colombo dan ook dat eigenaren iets niet goed hebben ingesteld en het dus geen veiligheidsissue is van Tesla in het algemeen.

So, I now have full remote control of over 20 Tesla’s in 10 countries and there seems to be no way to find the owners and report it to them… — David Colombo (@david_colombo_) January 10, 2022

Functies

Colombo zegt dat hij nu op afstand een aantal dingen in de Tesla kan bedienen. Zo zou de hacker in deze Tesla’s Sentry Mode kunnen uitschakelen, de deuren open en dicht kunnen doen en, misschien nog wel het meest link, rijden op afstand kunnen inschakelen. Ook kan hij op afstand muziek afspelen op de YouTube-app van de getroffen Tesla’s en de locatie van de auto’s pinpointen en volgens Colombo zou hij ’theoretisch gezien’ de auto’s kunnen ontgrendelen als hij er dichtbij is.

Oplossen

Maar Colombo heeft geen kwade bedoelingen (tenminste, aangezien hij alles op zijn Twitteraccount deelt, zou je als inbreker snel door de mand vallen), dus wil hij hiermee vooral Tesla bereiken. Die hebben veel aan zijn data om dit soort problemen op te lossen. Een beetje zoals de wedstrijdjes die Tesla altijd houdt waar de beste hacker zichzelf in Tesla’s breekt om zo een auto te winnen – een leuke prijs voor een serieuze veiligheidstest.