Jongeren in de auto: hoe gaat dat?

Toen je zelf nog jong was, had je misschien het idee dat je de beste chauffeur ooit was.





Maar natuurlijk komt de echte rijkwaliteit pas na jaren ervaring. Uit onderzoek van GfK blijkt dat veel ouders toch heel gemakkelijk hun auto uitlenen aan een kind tussen de 17 en 24. Misschien kun je toch maar even de dekking van je autoverzekering checken in dat geval…

Zonder coach rijden

Tegenwoordig kunnen jongeren al op hun 17e hun rijbewijs halen. Maar dan mogen ze nog niet zelfstandig op pad met de auto. Er moet altijd een coach met begeleiderspas naast de jongere zitten en meestal is dat één van de ouders. De meeste mensen doen dit heel netjes, zo blijkt uit het onderzoek. Slechts 13% van de ouders laat een 17-jarige wel eens alleen rijden. En dat terwijl de jongeren toegeven dat ze netter rijden als er iemand naast ze zit.

Auto lenen is makkelijk

Zodra de jongere 18 is geworden, mag hij of zij van de ouders in 77% van de gevallen de auto lenen. Netjes vragen is nog wel de norm, al zegt 20% van de jongeren dat vragen niet nodig is. Voor 38% van de ondervraagden zijn er geen voorwaarden verbonden aan het lenen van de auto. Sommige anderen moeten eerst de instructies van hun ouders aanhoren voor ze weg mogen.

Voor de autoverzekering maakt het niet uit als je kind af en toe in de auto rijdt. Pas als de balans overhelt naar de jongere, is deze de regelmatige bestuurder en moet de polis ook op de naam van je kind komen. In de praktijk is de auto van maar liefst 1 op de 3 jongeren verzekerd op naam van iemand anders. Dat kan gevolgen hebben wanneer er schade wordt geclaimd op de polis.

Op welke naam is de auto verzekerd?

Over het thema autoverzekering gesproken: daar weten jongeren niet zo veel van. Zelfs als ze een eigen auto hebben, weet 8% van de jongeren niet hoe deze verzekerd is. Ook weten ze vaak niet dat ze korting kunnen krijgen op de premie van hun autoverzekering als ze eerst een slipcursus volgen. Dat is mooi meegenomen, want op jongere leeftijd is de premie hoger dan voor 25-plussers. Dat komt doordat jongeren meer schade veroorzaken dan andere bestuurders. Bovendien heb je als 17-jarige nog geen schadevrije jaren opgebouwd, dus je no-claimkorting moet ook nog stijgen. Kortom: geduld!