Juicero: de domste uitvinding ooit van Silicon Valley

Juicero laat zien dat ook zakelijke genieën met meer geld dan de gemiddelde oliesjeik, het afleggen als ze hun gezonde verstand niet gebruiken.

Het is 2013 en, gevoed door de op dat moment extreem lage rentes van de Amerikaanse centrale bank FED, hebben de miljardairs in Silicon Valley meer geld dan ze op kunnen maken. De verveling slaat toe.

Juicero, de beste uitvinding sinds de Senseo?

Dan komt er iemand, Doug Evans. De eigenaar van een geflopte sapjesketen, binnenwandelen met een lumineus idee. We gaan die suffe blenders die je voor een paar tientjes kan kopen in de winkel, eventjes onherstelbaar verbeteren. We kopen ecologisch verantwoorde groente en fruit. Die laten we in Mexico voor een hongerloontje in stukjes snijden en door een robot in kekke zakjes à $ 5, of nog beter, $ 7 per stuk proppen. Deze voorzien we van een QR-code, die als uiterste houdbaarheidsdatum dient.

Die stop je in ons super slimme, exclusieve, met internet verbonden apparaat, de Juicero. Na een paar minuten gezoem en gepruttel, komt daar een gezond sapje uit. Nooit meer Campylobacter vergiftigingen en een megaclaim van een hebberige advocaat door een stukje beschimmelde broccoli of avocado. Want de Juicero doet het niet meer wanneer de uiterste houdbaarheidsdatum overschreden is. Of, als het zakje van een concurrent is, natuurlijk. Want elk zakje wordt via Wi-Fi en internet gerapporteerd.

Goudkoorts slaat toe

Eat that, juice bar amateurs. We gaan jullie eens eventjes helemaal disrupten. Geen geknoei meer, want het zakje blijft gesloten. Geen afwas. Nee gewoon een glas met een sapje dat je meteen leeg kan drinken. Dit alles voor het vriendenprijsje van $ 700. Die zakjes bestel je via een speciale app. Kortom, een idee dat niet kan mislukken. In het door eco en gezond geobsedeerde Californië, zullen deze gezonde zakjes uit de Juicero als warme broodjes over de toonbank gaan.

Om een lang verhaal kort te maken: de goudkoorts slaat toe onder de toehoorders, die dromen van een herhaling van het succes van de Nespresso coffee cups en de Senseo. Meegesleept door het tomeloze enthousiasme van Evans, stromen de miljoenen van venturekapitalisten toe en de aanwezigen gaan ijverig aan de slag.

Begin 2016 liggen de eerste apparaten in de winkel. Met gelikte filmpjes wordt dit wonder der natuur aan de man gebracht.

Totale ondergang van Juicero

Tot het noodlot toeslaat. In reclamecampagnes is er de nadruk op gelegd dat alleen dankzij de “extreem sterke” motor van de Juicero, de blokjes groente en fruit kunnen worden vermalen. Dan komt een slimmerik op de gedachte om te proberen of het niet mogelijk is om met even stevig kneden, de zakjes in een sapje te veranderen.

Dat blijkt geen probleem. Het peperdure apparaat blijkt het niet beter te doen dan de blote hand. De verkoop stort in en klanten vragen hun geld terug. Zelfs een prijsverlaging van $ 700 naar $ 400 mocht niet baten. Als de rookwolken optrekken, en Juicero failliet is gegaan, blijkt er een kleine 120 miljoen dollar in rook op te zijn gegaan. Wat blijft, is de herinnering aan de meest epische fail ooit van Silicon Valley.

De Juicero, uit elkaar gehaald.

En Doug Evans? Hij heeft alweer een nieuw project. Ongezuiverd water, tegen de bekende gepeperde prijzen.