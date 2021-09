Kaarten- app in iOS 15 wordt uitgerold

Apple

De Kaarten- app van Apple in iOS 15 wordt langzaam maar zeker uitgerold en ziet er geweldig uit. Zo hoort een navigatie eruit te zien!

Apple is hard bezig de 3D stadsgezichten toe te voegen in de Kaarten-app. Niet alle steden zijn direct aan de beurt. Vanaf vandaag kun je je een weg vinden door een driedimensionale weergave van Londen. Apple schakelde vorige week de ervaring voor New York, San Francisco en Los Angeles in als onderdeel van de iOS 15-release. De functie wordt tegen het einde van het jaar ingeschakeld in Washington DC, San Diego en Philadelphia. Apple brengt volgend jaar 3D-kaarten naar Canada, in Montreal, Toronto en Vancouver.

Kaarten- app iOS 15

Met deze app zie je veel meer dan voorheen. Op de 3D-kaarten zie je hoogtedetails in elke stad, samen met nieuwe weglabels en oriëntatiepunten zoals LA’s Dodger Stadium, het Vrijheidsbeeld en de Royal Albert Hall in Londen. Een nachtmodus werpt een maanverlichte gloed over de kaarten in de schemering. Ook zal de app binnenkort in de verbeterde navigatie komen van CarPlay.

Wat ook handig is: reizigers die gebruik maken van het openbaar vervoer kunnen straks via de app zien wanneer het tijd is om uit de bus of metro te stappen. Je kunt ook stapsgewijze looproutes in augmented reality zien, na het scannen van nabijgelegen gebouwen om je positie en oriëntatie te bepalen.

De Kaarten- app maakt echt grote stappen in vergelijking met zijn voorganger. Wanneer de eerste Nederlandse steden in de app worden toegevoegd, dat is onbekend. Maar het zou toch geweldig zijn om de Kuip of de Amsterdamse grachten in 3D te zien in je Kaarten- app. Laat maar komen.