Kan ik mijn lening met crypto terugbetalen?

Dat cryptomunten geld op kunnen leveren is geen geheim, vooral nu mensen geen tot weinig rente krijgen op hun spaargeld bij de bank.

Mensen zoeken naar andere manieren om hun geld meer waard te laten worden door hun spaargeld te investeren in cryptomunten. Je kunt op deze manier, wanneer jouw munten geld opleveren, een extra zakcentje verdienen of geld sparen. Misschien heb je nog wel een lening open staan die jij graag af wilt lossen. Kun je dan je lening met crypto terugbetalen?

Je lening terugbetalen met crypto

Heb jij een lening bij een bank afgesloten en wil je deze afbetalen? Dan is de kans groot dat deze (nog) geen cryptomunten aannemen als afbetaling. Misschien bezit je al cryptomunten of denk je na over het kopen van Cardano crypto munten, hoe dan ook is het goed om te weten of je er geld mee kunt verdienen waarmee je jouw lening wél terug kunt betalen. Wanneer je jouw munt goedkoop inkoopt en weer (veel) duurder verkoopt, zul je flinke winst maken. De keerzijde zit hem natuurlijk in het feit dat je niet precies weet wanneer een munt goedkoop is. Dit kan er ook voor zorgen dat je een munt juist duur inkoopt en dat deze dan daarna zijn waarde verliest, waardoor je in feite geld verliest. Je kunt er dan ook voor kiezen om dan juist nog meer in te kopen en langer te laten staan in de hoop dat je dit verlies uiteindelijk weer om kunt draaien in winst. Je kunt dus zeker als je winst maakt met je cryptomunten deze winst opzij zetten om je lening af te betalen, alleen weet je niet óf je winst gaat maken en je weet ook niet hoeveel. Dit brengt natuurlijk risico’s met zich mee omdat je ook al ergens een schuld hebt staan. Koop dus alleen cryptomunten met geld dat je kunt missen en waarbij het niet erg is als je dit zou verliezen.

Lenen met cryptocurrency

Inmiddels heeft de crypto wereld zich zo ontwikkelt, dat er nu ook sprake is van 'crypto-lending' of 'crypto-loans'. Crypto lenen is het proces van het overmaken of storten van cryptocurrency die wordt uitgeleend aan leners in ruil voor regelmatige rentebetalingen. Deze betalingen worden gedaan in de vorm van crypto die op dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis wordt gestort. Je kunt beginnen met crypto lenen via verschillende brokers die cryptomunten betrouwbaar aanbieden, maar je hebt ook de vrijheid om dit onderling met iemand af te spreken. Let er wel goed op dat je alles zwart op wit vastlegt, mocht er onenigheid komen. Het voordeel van cryptolenen is dat je hier dus ook samen afspraken over kunt maken, in plaats van dat je vast zit aan bijvoorbeeld de voorwaarden van een bank wanneer je geld leent. Je kunt zelf ook jouw aangekochte cryptomunten uitlenen aan anderen om hier weer rente over terug te verdienen.