Ken jij deze superhandige iPhone feature al?

We duiken weer eens in de instellingen van je iPhone om een feature te delen die je wellicht nog niet kent.

Tegenwoordig kun je veel instellen op je telefoons, meer dan je denkt. We hebben weer een feature gevonden waar misschien niet iedereen van weet dat ‘ie er is, op je iPhone.

Tikken op achterkant iPhone

In dit geval gaat het om tikken op de achterkant van je iPhone. Je kunt namelijk instellen dat je iPhone van alles doet als je twee of drie keer achterop het toestel tikt. Hieronder zie je de lijst van alles wat je kunt instellen.

Hoe het dan werkt: wanneer je de feature op je iPhone hebt ingesteld, tik je twee of drie keer achterop je toestel om hem de feature te laten uitvoeren. Denk aan omhoog scrollen, zoomen, een schermafbeelding maken, je geluid harder en zachter zetten, et cetera. Waarom is dat handig? Omdat je bij het vasthouden van je telefoon altijd één of meerdere vingers achterop hebt. Dan hoef je dus bijna niks aan te raken, alleen te tikken.

Hoe zet ik het aan?

Deze handige feature voor je iPhone zet je aan door naar je instellingen te gaan, het menu ’toegankelijkheid’ op te zoeken en bij ‘fysiek en motorisch’ op ‘aanraken’ drukt. Je kunt dan kiezen voor twee keer drukken of drie keer drukken, ligt aan wat je handiger vindt. Dat is handig voor twee features toewijzen, maar drie keer tikken is ook wat minder gevoelig voor per ongeluk drukken. Kan dus handiger zijn.