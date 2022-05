Kijk de eerste 8 minuten van Stranger Things seizoen 4

De eerste acht minuten van seizoen 4 van Stranger Things zijn online gezet. Een exclusief kijkje!

Heb je ook zo’n zin in het nieuwste seizoen van de spannende serie Stranger Things op Netflix? Na jaren van wachten verschijnt er eindelijk weer een gloednieuw seizoen. Over een week is het eindelijk zover. Het eerste deel van het nieuwe seizoen verschijnt 27 mei op Netflix.

Nog een weekje wachten dus. Gelukkig heeft Netflix het wachten een klein beetje verzacht. Op YouTube zijn de eerste acht minuten van seizoen 4 van Stranger Things gedeeld. Natuurlijk maakt het nieuwsgierig naar meer, maar het is toch tof dat de Amerikaanse streamingdienst de serie op deze manier onder de aandacht brengt.

Volume 1 van Stranger Things seizoen 4 verschijnt zoals gezegd 27 mei op Netflix. Het bevat zeven afleveringen. Volume 2 verschijnt op 1 juli en bestaat uit twee lange afleveringen van 2,5 uur.

De inhoud van de eerste aflevering gaan we hier zeker niet spoilen. Kijk de eerste 8 minuten van het vierde seizoen hieronder. Als je het geduld kunt opbrengen is het misschien beter om gewoon te wachten tot de 27ste. Want dan kun je volume 1 gewoon in één ruk bekijken. Hieronder het fragment.