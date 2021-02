Kijk je straks naar streams met een PS5 DualSense in je hand? - Apparata

Een controller heb je in de hand voor de bediening van je PlayStation 5 en voor het spelen van games. Maar wat als je de DualSense combineert met streaming?

Meteen een gloednieuwe game kopen, of even kijken hoe een streamer het er vanaf brengt? Het kijken naar een livestream is steeds gewoner geworden. Soms kan het ook gewoon puur vermaak zijn, bijvoorbeeld omdat de streamer de game veel beter speelt dan jij ooit zou kunnen. Helaas voelt een stream wel afstandelijk, maar daar komt mogelijk verandering in.

Sony heeft een patent laten vastleggen waarbij de DualSense controller een rol speelt tijdens streaming. Wat de streamer doet tijdens een game, voel je terug in de DualSense controller. Althans, dat is het idee. Zo ben je een stuk meer betrokken bij een stream dan nu het geval is. Ook al reeds opgenomen content zou naast streaming compatibel moeten zijn met de haptische feedbak van de DualSense controller.

Het idee klinkt tof, al is het ook een beetje maf om een controller in je handen te hebben terwijl je zelf niet aan het spelen bent. Het hele concept is slechts een patent. Dat betekent dat er geen enkele garantie is dat dit idee daadwerkelijk tot uitvoering wordt gebracht.