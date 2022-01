Kim Kardashian en Floyd Mayweather aangeklaagd om crypto

Een malafide crypto heeft onder meer Kim Kardashian en Floyd Mayweather zo ver gekregen om hun munt te promoten. Dat wordt nu naar de rechtszaal gebracht.

Je bent misschien met dank aan reclame of promotie zo ver te krijgen om iets te kopen. Maar wanneer het wordt opgehemeld door een bekend publiek figuur, dan ben je wellicht nóg sneller bereid om interesse te tonen. Dat is ook gevaarlijk, want die figuren moeten op hen beurt weer goed geïnformeerd zijn wat betreft wat ze aanprijzen. Soms is het bedrijf in kwestie niet helemaal zuiver, ondanks bekende mensen die ermee in zee zijn gegaan.

Kim Kardashian en Floyd Mayweather prijzen crypto aan

Dat gebeurde met EthereumMax. Deze ietwat dubieuze crypto maakte halverwege 2021 furore met reclamestunts. Zo kon je de munt gebruiken om in 2021 kaartjes te kopen voor een gevecht van Floyd Mayweather tegen Logan Paul en ook als je Kim Kardashian volgt op Instagram moest je volgens de populaire Instagramster de munt wel hebben. Zo schoot EthereumMax van een piepkleine waarde naar een hoog aantal. Wat een crypto natuurlijk vaak doet.

Pump and dump

Maar het bleek allemaal gebakken lucht te zijn. Zo lopen de mensen die helpen met promoten en de makers zelf weg met het geld, maar de investeerders (die de prijs hebben opgedreven) hebben zo hun geld geïnvesteerd zonder het terug te krijgen. Laatstgenoemde is dan ook de partij die een rechtszaak aanspant tegen onder meer Kardashian en Mayweather. Zij worden beticht van het meewerken aan een ‘pump and dump’, waar er veel aandacht (en dus geld) in crypto of aandelen wordt gepompt en vervolgens wordt gedumpt wanneer de buit binnen is.

Niemand vanuit Mayweather of Kardashian heeft nog gereageerd op de aanklacht, dus het wordt later bekend of dit nog een staartje krijgt. (via CNET)