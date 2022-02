Vlieg jij binnenkort met de auto naar je werk?

De vliegende auto weet nog geen vliegende start te maken, maar aan pogingen geen gebrek. Zo ook de vliegende auto van KleinVision, de AirCar, die een belangrijke mijlpaal haalde.

Wat betreft vliegen hebben we al een lange weg afgelegd. In minder dan 100 jaar gingen we van de eerste vlucht ooit naar het compleet normaal vinden van de hele wereld rondvliegen. Per vliegtuig, per helikopter, dat maakt dan niet uit. Vliegen wordt vaak gezien als een reismethode met veel voordelen ten opzichte van de auto, ook al heeft de auto ook voordelen ten opzichte van het vliegtuig.

Vliegende auto

Dus lijkt het simpel: er moet een vliegende auto komen! Gelukkig zijn er al genoeg bedrijven die er aan denken, denk aan PAL-V uit Nederland, Terrafugia uit China en het bedrijf wat we vandaag behandelen: KleinVision uit Slowakije. Een vliegende auto lijkt tof, maar brengt ook weer voldoende problemen met zich mee. Dat maakt voor vandaag even niet uit, KleinVision heeft namelijk haar vliegbrevet gehaald voor hun AirCar.

KleinVision AirCar mag vliegen

Oké, het ding kon in theorie al vliegen, maar KleinVision mag met hun AirCar nu officieel het luchtruim (on)veilig maken. De Slowaakse transportautoriteit heeft een certificaat afgegeven dat de AirCar veilig de lucht in mag. Deze werd goedgekeurd door de European Aviation Safety Association (EASA). Dat betekent dat na een hoop testvluchten op beschermde grond, de vliegende auto nu legaal boven Slowakije mag vliegen. Er zat al een nummerbord op, dus in automodus mag de AirCar ook de weg op.

En nu?

Dit betekent dat de KleinVision AirCar nu verder getest mag worden om te zien of het een commercieel product kan worden. Dat gaat nog lastig worden qua regelgeving, wat voor vaardigheden je moet hebben om te mogen rijden én vliegen en hoe praktisch inzetbaar het is. Tot dusver lijkt de AirCar alleen te mogen opstijgen en landen als een vliegtuig – op een startbaan dus.

Maar goed, een belangrijke stap voor KleinVision. Misschien vlieg jij wel binnenkort naar je werk. Zou jij het willen?