Klooien met je Galaxy Fold 3? Samsung zet de camera uit!

Samsung neemt geen halve maatregelen als je gaat zitten klooien met de Galaxy Fold 3, want de camera gaat gewoon uit.

Standaard komt een Samsung smartphone, en dus ook de Galaxy Fold 3, met Android als software. Het is vrij eenvoudig om de software aan te passen, maar Android betekent niet automatisch dat je ongestraft je gang kunt gaan.

En dat brengt ons bij het verhaal van vandaag. Modders ontdekten dat Samsung de camera uitschakelt van de Galaxy Fold 3 zodra je met de bootloader aan de slag gaat. Je hebt de bootloader nodig om custom software te kunnen installeren op je Samsung. De Zuid-Koreaanse techgigant heeft vanaf dat punt niet langer de controle en als een soort veiligheidsmaatregel gaat de camera uit. Het is niet meer mogelijk om deze in te schakelen. Aanpassingen op meerdere exemplaren van de smartphone hadden hetzelfde resultaat.

De enige manier om de Samsung Galaxy Fold 3 camera weer aan de praat te krijgen is de boatloader uitschakelen en de originele Android software ongemoeid laten. Dit is met terugwerkende kracht mogelijk. Het is dus niet zo dat je camera permanent uitgeschakeld is of iets dergelijks.

Er zit niet direct een reden achter waarom custom firmware op een smartphone kwaad zou kunnen doen voor de camera van het toestel. Het lijkt duidelijk op een veiligheidsmaatregel vanuit Samsung. (via XDA Developers)