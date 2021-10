Komt de voorspelling van deze Bitcoin analist dan echt uit?

Mocht de Bitcoin voorspelling van deze analist uitkomen zit je er warmpjes bij met de kerst.

Voorspellingen in crypto doen. Je moet het maar durven. Het is een zeer moeilijk instrument om te voorspellen. Op basis van grote en kleine ontwikkelingen beweegt de koers alle kanten op. Het is niet voor niets dat crypto geregeld wordt omschreven als een achtbaan. Maar een achtbaan maakt telkens dezelfde route en met die gedachte in het achterhoofd durven sommigen er een voorspelling aan te wagen.

Maar goed. Iedereen kan wat voorspellen. Of het ook daadwerkelijk uitkomt is een tweede. De bekende Bitcoin analist Plan B lijkt echter akelig dicht in de buurt van zijn eerdere analyse te komen. In juni, toen de munt een dieptepunt qua koerswaarde kende, gooide de analist er een voorspelling uit. Hij voorzag een herstel en noemde daarbij voor iedere resterende maand in 2021 een koerswaarde. Waarom we hierover berichten? Omdat Plan B tot nu toe gelijk heeft in zijn analyse.

De prijs van Bitcoin stond in juni op zo’n 34.000 dollar. Plan B voorspeelde een stijging naar 47.000 dollar in augustus, een terugkaatsing naar 43.000 dollar in september. Gevolgd door 63.000 dollar. We zitten inmiddels diep in oktober en de voorspellingen van Plan B zijn tot nu toe uitgekomen.

Maar nu begint het pas echt interessant te worden. De analist spreekt namelijk over een waarde van 98.000 dollar voor november en zelfs 135.000 dollar waarde in december. Als de analist het bij het rechte eind heeft zal hij op digitale schouders worden gedragen. Vooralsnog ziet de Bitcoin voorspelling er interessant uit.