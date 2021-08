Komt er een derde remaster van Call of Duty Modern Warfare of niet

Afbeelding via Activision

Verwarring alom. Komt er nou een derde remaster van de populaire game Call of Duty Modern Warfare of niet? De fans hopen in ieder geval van wel. Wij weten het antwoord.

Er gaan al lange tijd geruchten dat er een derde remaster zou komen van het populaire spel. In 2020 is de tweede remaster uitgebracht en veel mensen dachten dat de derde spoedig zou volgen. Op veel fora wordt op dit moment druk gespeculeerd wanneer de derde remaster gelanceerd gaat worden. De ontwikkelaar Activision beweert nu dat deze er nooit zal komen.

Derde remaster Call of Duty Modern Warfare

Activision is hier stellig in: het komt niet. Dit heeft het bedrijf verklaard aan CharlieIntel. Een woordvoerder van Activision zegt: “Een remaster van Modern Warfare 3, campagne of multiplayer, bestaat niet. Alle andere rapporten zijn onjuist.” Duidelijke taal dus, waarmee veel fans waarschijnlijk teleurgesteld over zullen zijn.

Activision heeft slechts twee Call of Duty-games geremasterd sinds de franchise begon. De eerste is Call of Duty 4: Modern Warfare, die in 2016 werd geremasterd. En deze is gebundeld in Call of Duty: Infinite Warfare. Die remaster bevatte zowel de campagne als de multiplayer als onderdeel van het pakket. De tweede remaster is: Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered. De remaster was alleen de campagnemodus.

Plannen

De ontwikkelaar heeft vooralsnog geen concrete plannen voor andere Call of Duty-remastergames. Dit kan ook slimme marketing zijn, door alle geruchten te ontkennen en dan toch iets te lanceren. Maar het bedrijf is nu wel heel duidelijk. Activision lijkt zich echt te concentreren op nieuwe jaarlijkse premiumtitels die Call of Duty: Warzone ondersteunen en integreren.