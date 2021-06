Komt er een einde aan Pornhub? - Apparata

AFT

Pornhub is één van de grootste websites ter wereld. De naam doet de inhoud van de site al vermoeden, maar Pornhub heeft nu een groot probleem en kan dit het einde betekenen?

Het uitbaten van een website van Pornhub levert veel geld op. Het is één van de best bezochte websites ter wereld. Maar de site moet natuurlijk heel goed in de gaten wat voor content er allemaal geplaatst wordt en of dit past binnen het beleid van het bedrijf. En binnen de wetgeving van de overheid.

Einde aan Pornhub?

Nee, zo snel zal het niet lopen. Maar het bedrijf heeft wel problemen. Kijk, een dergelijke website krijgt altijd wel rechtszaken. Hoe populairder je wordt, hoe meer mensen je weten te vinden. Zeker met dit soort websites. Het was in 2020 groot nieuws: Pornhub moest toen video’s offline halen, omdat er mensen in ‘spelen’ die niet 18 jaar waren. Dat kan natuurlijk niet, en dat vinden zij zelf ook. Het bedrijf heeft daarom de video’s verwijderd en een strengere controle ingevoerd. Dat moest het probleem wel oplossen

Nou, niet dus. Er is nu een rechtszaak aangespannen van 34 vrouwen. Volgens deze groep staan er video’s van hun op de site, waarvoor zij geen toestemming hebben gegeven. Hiernaast maakt Pornhub winst met deze content zonder toestemming en bevat het soms ook stafbare inhoud. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensenhandel. Maar we moeten ook beseffen dat er jaarlijks 6,8 miljoen (!) video’s worden geüpload op de site, er kan wel iets mis gaan dus.

Rechtszaken

Nu wordt het bedrijf dus weer aangeklaagd. Porno is niet strafbaar, gelukkig maar. Laat mensen lekker zelf doen wat ze willen. Maar strafbare feiten moeten aangepakt worden. Echter, deze rechtszaak is opgezet door Traffickinghub. Doel van hun is de gehele site en industrie te slopen. Zij doen dat op basis van religieuze motieven. Het gaat hun dus niet (alleen) om de slachtoffers, maar gewoon de gehele industrie.