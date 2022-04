Komt Tesla met dé oplossing voor het grootste probleem van Bitcoin?

Het ‘minen’ van Bitcoin kost veel stroom en is daarom niet duurzaam, het zou zomaar kunnen dat Tesla met de oplossing hiervoor komt.

De afgelopen tijd is er veel discussie geweest over het minen van Bitcoin. Hiervoor is heel veel stroom nodig en daarom is het niet duurzaam. Elon Musk heeft zelfs Bitcoin een keer in de ban gedaan, omdat het niet groen genoeg was.

Tesla en Bitcoin

Musk zijn grootste wens was dat het minen van Bitcoin veel groener zou worden. En laat de beste man nou een bedrijf hebben dat wat ervaring heeft met elektrische producten. Tesla natuurlijk en de autofabrikant zou zomaar een grote rol kunnen gaan spelen hierin. Het bedrijf is namelijk een samenwerking aangegaan met Block en Blockstream om een door zonne-energie gedreven Bitcoin-mijn te realiseren. Het project van de bedrijven gebruikt namelijk de batterijen van Tesla.

Beide bedrijven investeren 6 miljoen dollar om een door Tesla-apparatuur mijn te bouwen in het zonnige Texas. Altijd handig als je veel zon nodig hebt. Blockstream CEO Adam Back maakte dit publiekelijk tijdens de Bitcoin 2022 conferentie.

Groene oplossing

Bitcoin zou hierdoor een groenere naam kunnen krijgen. Dat is goed voor het imago, maar ook voor het milieu. Musk heeft hier meerdere keren op gewezen.

“Dingen bouwen is een betere oplossing dan een continue strijd met woorden.” Aldus Adam Back over het plan. En laten we eerlijk zijn, het is een briljante move van Musk. Commentaar leveren om vervolgens met een oplossing te komen en daar ongetwijfeld veel geld aan te verdienen.