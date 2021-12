Koop deze villa van een bekende rapper voor 12,5 miljoen euro

Over gebrek aan ruimte mag je niet klagen. Deze villa van een bekende rapper voor omgerekend 12,5 miljoen euro heeft het allemaal.

De Amerikaanse stad Los Angeles heeft twee gezichten. Je hebt de kant van Hollywood en de armzalige kant vol zwervers en gekken die je soms ’s avonds op straat kunt tegenkomen. Het is maar net in welke wijk je je begeeft. In je eigen villa zit je elk geval hoog en droog.

Deze villa bijvoorbeeld, ooit in het bezit geweest van de bekende Amerikaanse rapper Diddy. Te koop op Compass voor omgerekend 12,5 miljoen euro. Het is alweer een tijdje geleden overigens dat de rapper in de woning heeft gewoond. Dat was in de periode van 2008 tot en met 2013, aldus Uncrate.

De villa beschikt over zes badkamers, een eigen lift, natuurlijk een buitenzwembad en een jacuzzi. Heb je zin in een ommetje dan is het goed om te weten dat het huis gelokaliseerd is op steenworp afstand van het wereldberoemde Sunset Boulevard. De advertentie staat nu een dikke drie weken online. Voor zover bekend is het huis nog niet verkocht. Dus zoek je nog een toffe villa in Los Angeles met een beroemd tintje, dit is het!