Koop het huis van acteur Jonah Hill en wordt zijn buurman

Acteur Jonah Hill verkoopt zijn Malibu huis aan het strand voor 15 miljoen dollar. Want hij verhuist naar de overkant.

Acteur Jonah Hill, bekend van Don’t Look up, Moneyball, The Wolf of Wallstreet en zijn veelgebruikte excited gif gaat verhuizen naar de overkant van de straat. Hij kocht het huis van zijn overbuurman voor 15,5 miljoen dollar en zet zijn eigen huis voor 15 miljoen dollar in de verkoop.

Snelle winst

Hij heeft het huis pas iets meer dan een jaar in zijn bezit en schafte het toen aan voor 9 miljoen dollar. Flinke winst als hij het huis snel kan verkopen. Overigens moet je wel van donkergrijs en zwart houden. Want in het jaar tijd dat het huis in zijn bezit heeft, is veel wit zwart geverfd. Van binnen en van buiten.

Een zwarte keuken moet misschien je smaak zijn, maar je moet maar zo denken. Als hij het zwart kan verven, kan het ook weer wit. Misschien niet in één keer dekkend, maar als je in de markt bent voor een huis in dit segment kun je vast ook wel wat geld missen voor een schilder.

Afgesloten gemeenschap

Het huisje ligt in de meest gewilde en exclusieve bewaakte gemeenschap van Malibu, Malibu Colony. Het huis staat direct aan het strand en heeft zijn eigen privétoegang. Lekker rustig en ongestoord naar het strand dus. Hou je niet van zeewater? Geen probleem, de compacte maar beschutte achtertuin is ook voorzien van een zwembad, dan hoef je helemaal niemand tegen te komen.

We weten nu hoe het er buiten uit ziet. Binnen vind je vier slaapkamers en uiteraard ook vier badkamers. Wachten tot de douche vrij is, is natuurlijk alleen voor het plebs, je klost uit je bed zo je eigen badkamer in.

Het huis van Jonah Hill heeft drie verdiepingen. De woonkamer heeft een hoog plafond en de eerste verdieping heeft een vide. Er is veel natuurlijk licht in het huis en dat is ook wel nodig met alle donkere kleuren. Twee slaapkamers op de eerste verdieping en op de bovenste verdieping een mezzanine met eigen woonkamer, open haard, bad, douche en sauna, twee slaapkamers en een dakterras met uitzicht over de oceaan.

In de “compacte” tuin een buitenkeuken met barbecue, een spa en een sauna. Alles voor een flinke party voor jou en je vrienden. En je nieuwe overbuurman en oud bewoner uiteraard.

Geïnteresseerd? Bij de makelaar kun je alles zien, en meteen een bezichtiging plannen.