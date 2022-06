Koop het penthouse van Gordon voor 3,5 miljoen euro

Luxe leven in Amsterdam doe je in het penthouse van Gordon. Momenteel te koop voor 3,5 miljoen euro.

Binnenkijken in mooie optrekjes doen we maar al te graag. Of het nu de villa is van een Amerikaanse filmster of een BN’er op Hollandse bodem. In dit geval hebben we het over het laatste. Gordon is geëmigreerd naar Dubai en neemt daarom definitief afscheid van zijn woningen in Nederland en Zuid-Afrika.

Zijn villa in Blaricum, vaak het toneel van de Geer en Goor-afleveringen, is al verkocht. De vraagprijs van deze woning lag op 3,25 miljoen euro. De zanger heeft ook nog een huis in Zuid-Afrika dat te koop staat. Evenals een penthouse in Amsterdam. Laatstgenoemde is recent opgedoken op Funda.

Het appartement heeft een vraagprijs van 3,5 miljoen euro. Voor dat geld woon je op een oppervlakte van 250 vierkante meter ‘aan de andere kant van het IJ’. In de buurt van het pondje om snel de oversteek te maken naar het centrum van de stad.

Dit penthouse van Gordon komt inclusief twee parkeerplekken. Ook rust er erfpacht op het huis. Dat is wel afgekocht tot 2068. Mocht ook dit huis verkocht worden, dan heeft Gordon nog één woning te gaan. Zijn villa in Zuid-Afrika. Dan zijn alle transacties afgehandeld en kan de BN’er helemaal gaan genieten van zijn nieuwe leven in Dubai.