Koop het peperdure appartement van Jonah Hill

Het appartement van Jonah Hill staat te koop. De vraagprijs is niet kinderachtig.

Veel Amerikaanse beroemdheden hebben een villa in Hollywood, maar ook New York is geliefd onder de sterren. Aan de buitenkant zie je het er soms moeilijk aan af, maar achter de deuren en ramen gaan bizarre appartementen schuil die vele miljoenen waard zijn. Een tijdje terug werd bijvoorbeeld het appartement van Neil Patrick Harris in New York te koop aangeboden. Dit keer is het Jonah Hill die zijn optrekje van de hand wil doen.

Het appartement van Jonah Hill is gelokaliseerd in de wijk Noho in Manhattan. Dat ligt ongeveer in het midden van de stad, in de buurt van Washington Square Park. De inrichting van het appartement van de acteur is typisch voor New York. Met industriële vormen en lekker veel licht dat naar binnenvalt. Het huis beschikt over vier slaapkamers en vier badkamers. Je hebt een mooie open keuken en een uitgebreide living om te relaxen.

Jonah Hill wil graag 11 miljoen dollar vangen voor het appartement. Met de aankoop van de woning komt een conciërge die 24/7 aangesproken kan worden. Ook toegang tot een sportschool en toegang tot een dakterras is bij de prijs inbegrepen.

Via Compass is het huis digitaal te bezichtigen. Het appartement van Jonah Hill is onderdeel van appartementencomplex The Schumacher. Dit is een enorm gebouw van voor in dus die gewilde wijk Noho.