Koop iPhone reparatieonderdelen direct van Apple

Apple geeft je de mogelijkheid om onderdelen voor je iPhone ter reparatie direct te bestellen. Dat is nieuw!

Een zwarte dag voor reparatiewinkels en een mooie dag voor iedere hobbyist die liever zelf problemen aan zijn of haar iPhone oplost. Apple gaat naast complete producten ook halve producten verkopen. Laatstgenoemde slaat op het feit dat de Amerikaanse techgigant uit Cupertino losse onderdelen voor de iPhone verkoopt, ter ondersteuning van een reparatie.

iPhone reparatie

Een display, batterij of een kapotte camera kun je straks zelf repareren. Apple stuurt de originele onderdelen naar je op als je deze bestelt bij het merk. Er komt ondersteuning voor de iPhone 12 en 13. De service blijft niet beperkt tot alleen de iPhone. Ook de Mac met M1-chip zal ondersteuning krijgen voor dit nieuwe reparatieprogramma van Apple.

Het is opmerkelijk dat een bedrijf als Apple klanten deze mogelijkheid geeft. Dit zag denk ik niemand aankomen. Zeker al die kleine bedrijfjes niet die gespecialiseerd zijn in de reparatie van een iPhone of Mac. Helemaal opdoeken van de business is het niet. Er zijn natuurlijk zat mensen die niet handig genoeg zijn om zelf iets te repareren aan hun iPhone of Mac en zijn alsnog afhankelijk van dit soort winkels of de reparatieservice van Apple zelf. In totaal kun je straks meer dan 200 verschillende losse items aanschaffen. (via TechCrunch)