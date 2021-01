KPN klanten krijgen gratis Plus na maandenlang storing - Apparata

Provider KPN geeft klanten na maandenlange storingen een (karige) compensatie, namelijk gratis een maand Plus of één film.

KPN geeft klanten een maand lang gratis toegang tot het Plus-pakket. Dit doet de provider omdat er maandenlang storing was die veroorzaakt werd door nieuwe software. Gebruikers die al een Plus-abonnement afnemen, kunnen kiezen uit een selectie films die ze gratis mogen kijken.

KPN geeft gratis Plus

Onder het aparte TV-pakket KPN Plus vallen ruim 25 betaalde zenders, waaronder Comedy Central Extra, Animal Planet, MTV Music 24 en Pornhub TV, die nu dus gratis beschikbaar zijn. Klanten kunnen een maand, tot en met 28 februari, lekker van de extra zenders genieten.

Mocht je al betalen voor een Plus-abonnement, dan mag je een film uitzoeken. Je krijgt dan in de mail een voucher en kunt gratis een avondje een thuisbioscoop creëren. Normaal kost het abonnement €9,99 per maand, terwijl films zo goedkoop als een euro kunnen zijn.

Maandenlange storing

Afgezien van de ietwat scheve verhouding tussen compensaties klagen veel gebruikers in de blogpost over de dode mus waar ze naar eigen zeggen mee blij gemaakt worden. En op zich is het niet lastig om het sentiment van de getroffen gebruikers voor te stellen.

Klanten zouden maandenlang storing hebben ervaren bij het terugkijken van content. Ook zou het nieuwe menu ontzettend traag en stroperig reageren. Als compensatie voor maandenlang ongemak krijgen die klanten nu één gratis film of zenders die ze niet willen. Dat voelt een beetje onevenredig.

Hoe dan ook, dit is vooralsnog alles wat KPN-klanten kunnen verwachten. Naast gratis KPN Plus hebben ze immers (als het goed is) ook een update die alle voorgaande problemen echt eindelijk moet verhelpen. Mocht dat toch niet het geval zijn, dan zijn de rapen voor menig klant écht gaar.

