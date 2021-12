Krijgt de WhatsApp groepsbeheerder te veel macht?

Met een nieuwe aanstaande update geeft WhatsApp de groepsbeheerder meer macht. Misschien wel te veel?

In welke groepsgesprek van WhatsApp heb je één of meerdere groepsbeheerders. Hun rol is onder andere het toelaten of verwijderen van deelnemers aan het gesprek. De ‘macht’ die ze hebben is vrij beperkt en niet schokkend. Daar kan met een aanstaande update voor WhatsApp zomaar verandering in komen als het gaat om de groepsbeheerder.

In de nieuwste beta, versie 2.22.1.1, van WhatsApp krijgt de groepsbeheerder meer krachten, merkte WABetaInfo op. De groepsbeheerder of beheerders kunnen chats uit de gesprekken zonder pardoes verwijderen. Dus stel, iemand levert een bijdrage en dat staat de beheerder niet aan dan kan deze tekst verwijderd worden. Alle deelnemers aan het gesprek krijgen te zien dat een bericht niet door de verzender zelf, maar in dit geval door de beheerder is verwijderd. Daardoor is er een stukje transparantie en kun je de groepsbeheerder om tekst en uitleg vragen. Mocht dit nodig zijn.

Zoals gezegd is de feature nu nog verpakt in een beta. De publieke versie zal vroeg of laat naar WhatsApp komen. Wanneer is nog niet bekend. De update is ietwat controversieel, want krijgt de WhatsApp groepsbeheerder straks niet te veel macht? De meningen zullen uiteenlopen.