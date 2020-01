Krijgt deze flagship killer tóch een opvolger?

De Pocophone F1 was een prachtige flagship killer en er is toch een kans dat er een opvolger komt.





Xiaomi’s Pocophone F1 was een van de grote verrassingen van 2018. De goedkope toptelefoon nam de positie van flagship killer van OnePlus in en Xiaomi leek keihard binnen te zijn. Maar lange tijd leek het alsof het Chinese techmerk de lijn niet zou doorzetten. Nu duiken er toch weer hints voor een F2 op.

Een Twitter-gebruiker (via: GSMArena) spotte dit weekend namelijk een patentaanvraag van Xiaomi. Nu mag duidelijk zijn dat een patent op zich niet een garantie is voor het daadwerkelijk uitkomen van een product. Bedrijven vragen massaal patenten aan, om zeker te stellen dat de technologie of naam beschikbaar is, mocht het plan worden doorgezet.

#Xiaomi files trademark application for POCO F2 So the POCO series exists and POCO F2 is coming soon …..#xiaomi #pocoPhone #POCOF2 pic.twitter.com/3JDwplv9IJ — _the_tech_guy (@_the_tech_guy) January 11, 2020

Het zou daarentegen een bijzonder stevige zet van Xiaomi zijn om de Poco-lijn door te trekken. De Pocophone F1 biedt een geweldige set specs voor een verrassend lage prijs. In 2018 was dat dan ook zeker een flagship killer te noemen.

In 2019 bleef het daarna stil; Xiaomi zette meer in op hun eigen smartphones met een doorgaans veel ingewikkeldere naam. Veel andere merken kwamen met vergelijkbare toestellen in dit segment, zonder dat iemand daadwerkelijk álles kon bieden wat je verwacht van een flagship killer.

Kortom, het was in 2019 rommel in het flagship killer-segment. Als we in 2020 weer zo’n ‘wow-factor’ bij een smartphone willen zien, dan kun je een aantal merken noemen. OnePlus deed dat eerst, maar zet steevast meer in op de luxe high-end markt. Huawei kon het voor elkaar krijgen, maar kreeg de genadeslag door de loskoppeling van Google Services. Wie blijft er dan over? Xiaomi. Vandaar dat de Redmi K20 Pro ook al een beetje de spirituele opvolger van de PocoF1 genoemd werd.

We weten uiteindelijk niet zeker of er daadwerkelijk een plan op tafel ligt voor een Pocophone F2, maar als we even naar de korte geschiedenis van het sub-merk kijken, dan lijkt de conclusie simpel: gewoon doen!