Kun je de nieuwe Mac Pro eigenlijk repareren?

De apparaten van Apple staan nu niet heel erg bekend om hun DIY-status. De iPhones en Macs zitten dermate goed in elkaar dat je als leek ze eigenlijk niet uit elkaar kunt halen zonder iets te slopen. Is iets kapot dan moet je in de meeste gevallen toch echt naar een derde partij of naar Apple zelf om een reparatie te laten uitvoeren.

Hoe zit dat met de nieuwe Mac Pro? Het team van iFixit heeft sinds kort een exemplaar in handen om op dit vraagstuk een antwoord te zoeken. Eerder lieten ze al zien dat je er prima kaas mee kon raspen, maar hoe zit het op het serieuze gebied?

Een verrassende uitkomst, zo blijkt nu. Volgens iFixit scoort de nieuwe Mac Pro namelijk een 9/10 als het gaat om het repareren. De onderdelen zijn goed toegankelijk als je eenmaal de opvallende behuizing hebt verwijderd. Mocht er iets kapot zijn aan je Mac Pro en je wilt een onderdeel vervangen dan is dat dus heel goed mogelijk met deze computer zonder dat je het ding meteen kwijt bent.